Фото: в "Укрэнерго" назвали в области, где наблюдается сложная ситуация со светом (GettyImages)

Энергетики восстановили электроснабжение Одессы и Одесского района, пока дефицита в энергосистеме не наблюдается. Но сложной остается ситуация в прифронтовых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.

Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились", - говорится в сообщении. По данным энергетиков, в настоящее время Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели будет проводиться работа над повышением надежности, "поэтому возможны небольшие ограничения".