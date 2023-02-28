В "Укрэнерго" назвали в области, где наблюдается сложная ситуация со светом
Энергетики восстановили электроснабжение Одессы и Одесского района, пока дефицита в энергосистеме не наблюдается. Но сложной остается ситуация в прифронтовых областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы.
Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не приходились", - говорится в сообщении.
По данным энергетиков, в настоящее время Одесса заживлена по временным схемам, но до конца недели будет проводиться работа над повышением надежности, "поэтому возможны небольшие ограничения".
Напомним, ранее стало известно, что в Одессе 27 февраля произошла авария, из-за которой почти весь город и соседние населенные пункты остались без света.
Также мы писали, что, по данным Минэнерго, ситуация в Украине позволяет и дальше не применять плановые и аварийные отключения света.
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