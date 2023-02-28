ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вывела в Черное море уже 5 носителей "Калибров": сколько ракет наготове

Новина українською →
Украина, Вторник 28 февраля 2023 15:20
Россия вывела в Черное море уже 5 носителей "Калибров": сколько ракет наготове Фото: РФ вывела в Черное море дополнительные ракетоносители (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп "Калибров" может составить 32 ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что враг вывел на боевое дежурство еще три носителя крылатых ракет.

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных", - говорится в сообщении.

Общий залп ракет, которые РФ может держать наготове - 32 "Калибра".

Напомним, сегодня спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в Черном море находились два подводных ракетоносителя врага с 8 "Калибрами".

Она подчеркнула, что Россия готовится к атакам, ведет воздушную разведку и активизирует авиацию.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что РФ с пятницы готова к ракетному удару, однако откладывает его.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети ракетный удар Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление