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Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 16:52
Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"С первого дня полномасштабного вторжения России наше государство испытывает поддержку со стороны Международного уголовного суда", - заявил президент.

Зеленский сообщил, что во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом он заявил, что ужасные преступления, совершившие на территориях Украины российские оккупанты, не должны остаться безнаказанными.

"Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасные преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", - подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня президент заявил, что переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году.

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Владимир Зеленский Международный уголовный суд
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