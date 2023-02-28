В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны
Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление, а решение удерживать город является стратегическим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений", - говорится в заявлении.
Маляр объяснила, что сама ситуация в Бахмуте сложная и напряженная. Российские военные сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.
По ее словам, решение удерживать Бахмут является сугубо военным, а не политическим.
"Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами", - добавила она.
Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".
Ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что за сутки россияне потеряли под Бахмутом десятки своих солдат.
Также мы писали, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки, что украинские военные якобы оцеплены в Бахмуте Донецкой области.
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