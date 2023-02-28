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В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны

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Бахмут, Вторник 28 февраля 2023 21:20
В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны Фото: заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление, а решение удерживать город является стратегическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений", - говорится в заявлении.

Маляр объяснила, что сама ситуация в Бахмуте сложная и напряженная. Российские военные сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.

По ее словам, решение удерживать Бахмут является сугубо военным, а не политическим.

"Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами", - добавила она.

Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".

Ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что за сутки россияне потеряли под Бахмутом десятки своих солдат.

Также мы писали, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки, что украинские военные якобы оцеплены в Бахмуте Донецкой области.

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