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Выходной или рабочий день? В "Дії" запустили опрос о 8 марта

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 12:07
Выходной или рабочий день? В "Дії" запустили опрос о 8 марта Фото: в "Дії" запустили опрос о 8 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам предлагают решить, оставлять ли 8 марта выходным днем после победы в войне. Для этого в приложении "Дія" запустили опрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова в Telegram.

"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта - оставить официальным выходным или сделать рабочим днем", - отметил он.

Перед опросом в "Дії" украинцам предлагают послушать обращение нардепа Марины Бардиной, которая объясняет исторические предпосылки и важность 8 марта.

Голосование в "Дії" будет учтено перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта.

Напомним, украинцы теперь могут подать заявление на брак через портал "Дія".

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Дія 8 марта
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