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СМИ опубликовали фото последствий пожара на нефтебазе в российском Туапсе

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Россия, Вторник 28 февраля 2023 15:40
СМИ опубликовали фото последствий пожара на нефтебазе в российском Туапсе Фото: в російському Туапсе вночі горіла нафтобаза (t.me/my_tuapse)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар произошел на нефтебазе в российском городе Туапсе в ночь на вторник, 28 февраля. Жители города жаловались на звуки взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что пожар на нефтебазе начался около двух часов ночи. В то же время жители города слышали несколько взрывов в районе ее расположения.

На опубликованных фото видно, что нефтебаза получила значительные повреждения. Однако предварительно не зафиксирован разлив нефти или поврежденных резервуаров. Российские СМИ заявляют, что в районе местонахождения нефтебазы был зафиксирован беспилотный летающий объект.

А вот в минобороны России заявили, что беспилотников было несколько, и они принадлежат Украине. Россияне считают, что БПЛА пытались атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Фото: последствия пожара на нефтебазе в российском Туапсе (t.me/my_tuapse)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в России в городе Туапсе этой ночью произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Местные жители жаловались на взрывы, а в сети заявили об "атаке украинских беспилотников".

Напомним, вчера вечером в российском Белгороде три беспилотника рухнули на жилые кварталы.

Добавим, как рассказал ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов, не все пожары и взрывы в России случайно, поскольку некоторые из них произошли при содействии самих россиян.

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