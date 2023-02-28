СМИ опубликовали фото последствий пожара на нефтебазе в российском Туапсе

Масштабный пожар произошел на нефтебазе в российском городе Туапсе в ночь на вторник, 28 февраля. Жители города жаловались на звуки взрывов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что пожар на нефтебазе начался около двух часов ночи. В то же время жители города слышали несколько взрывов в районе ее расположения.

На опубликованных фото видно, что нефтебаза получила значительные повреждения. Однако предварительно не зафиксирован разлив нефти или поврежденных резервуаров. Российские СМИ заявляют, что в районе местонахождения нефтебазы был зафиксирован беспилотный летающий объект.

А вот в минобороны России заявили, что беспилотников было несколько, и они принадлежат Украине. Россияне считают, что БПЛА пытались атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.