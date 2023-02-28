Взрывы в Туапсе и беспилотник под Москвой: что известно об "атаке дронов" на Россию

В последний день зимы в Российской Федерации сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников". На этот раз особенно примечательна география происшествий - от Санкт-Петербурга до южной части Краснодарского края.

РБК-Украина собрало все, что известно об этом.

Беспилотники над Белгородом

Серия инцидентов началась еще вечером 27 февраля. Российские телеграм-каналы сообщили о звуках взрывов в Белгороде, после чего на земле обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. По данным местных властей, обошлось без пострадавших, в некоторых домах повыбивало окна, а также были повреждены припаркованные автомобили.

Позже появилась информация о том, что дронов было 4. По уточненным данным, два из них упали возле жилых домов, еще один разбился о стену, в результате чего пришлось эвакуировать жильцов. А четвертый упал на крышу супермаркета "Леон" и взорвался, после чего начался пожар на кровле и внутри здания.

Также сообщается, что БПЛА были подавлены системами радиоэлектронной борьбы, а вероятной целью могла быть одна из местных электрических подстанций.

Фото: обломки беспилотников в Белгороде (t.me/belgorod_informant)

Некоторые паблики написали о том, что как минимум один из БПЛА - это российский разведывательный беспилотник "Гранат-4". Причем якобы ранее захваченный в Украине и переделанный под ударный дрон.

В пользу этой версии говорит фото, если верить которому боевая часть состояла из пластида PE8 L23A1 британского производства. А поражающий эффект был усилен элементами с использованием шариков от подшипников.

Фото: взрывчатка с дрона-камикадзе (t.me/belgorod_informant)

Отметим, это далеко не первые инциденты с дронами в Белгороде. Атаки на этом направлении более или менее понятны, поскольку из этого района осуществляются удары по Харькову. Город находится в около 40 км от границы, и технический украинская сторона располагает средствами поражения на таком расстоянии. Хотя официально не заявляет о причастности к подобного рода ударам.

Фото: Белгород находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной (google.com/maps)

Пожар на нефтебазе в Туапсе

В ночь на 28 февраля загорелась нефтебаза "Роснефти" в Туапсе (Краснодарский край). По словам очевидцев, перед этим с разницей в несколько секунд прогремели два взрыва. Местные паблики сообщили, что нефтебазу якобы атаковали украинские беспилотники со взрывчаткой. Они ударили в 100 метрах от нефтехранилища. Власти Туапсе сразу заявили, что ситуация под контролем, пожар удалось быстро потушить, а огонь не задел нефтяных резервуаров.

Позже стало известно, что все-таки повреждена бойлерная, рядом со зданием обнаружили две воронки в полтора метра. Примечательно, что в 30 м от места взрывов находится казарма Министерства обороны РФ.

Отметим, по прямой от позиций украинских войск до Туапсе более 400 километров. При этом дроны должны были преодолеть фронтовые средства противовоздушной обороны и пролететь над оккупированными территориями, авиабазами в Ейске, Приморско-Ахтарске и Краснодаре, а также перелететь горы Кавказского хребта. А если предположить, что объект в городе на Черном море был атакован из условной Одессы, то дальность полета вообще могла превысить 800 километров.

Фото: от украинских позиций до Туапсе более 400 км (google.com/maps)

Беспилотник упал в Адыгее

Еще один инцидент произошел в поселке Новый Гиагинского района (Адыгея). В результате повреждены здания на ферме, пострадавших нет. Местные паблики также опубликовали фото обломков беспилотника.

Фото: упавший БПЛА в Адыгее (t.me/muratkumpilov)

Судя по этим фото, упал довольно большой аппарат. А обломки позволяют предположить, что это мог быть переделанный под ударный советский разведывательный БПЛА Ту-141 "Стриж", который, по некоторым данным, применялся для ударов по аэродромам в Саратове и Энгельсе.

Фото: поселок Новый в Адыгее находится за сотни километров от Украины (google.com/maps)

Министерство обороны РФ на данный момент прокомментировало инциденты в Туапсе и Адыгее. Якобы украинская сторона применила два дрона для атаки на объекты гражданской инфраструктуры, но оба в результате радиоэлектронной борьбы потеряли управление и отклонились от траектории.

Еще один дрон не долетел до Москвы

В сводку российского Минобороны не вошел инцидент в Коломенском районе Московской области в районе поселка Губастово. Сообщается, что был обнаружен беспилотник в 10 метрах от объекта "Газпрома", а именно от газовой компрессорной станции.

По данным местных пабликов, на нем выявили маркировку UJ-22 Airborne. Такие беспилотники были представлены в 2021 году компанией "УкрДжет". Он способен нести полезную нагрузку в виде минометных мин общей массой до 20 килограмм. Согласно заявленным характеристикам, максимальный радиус действия - 800 километров, или до 1 600 километров в одну сторону. Даже с учетом ограничения дальности полета в зависимости от боевой нагрузке, такой дрон вполне способен достать до самой Москвы.

Фото: один из дронов упал почти под Москвой (google.com/maps)

Переполох над Санкт-Петербургом

Около 10:00 (по киевскому времени) в 160-200 км от Санкт-Петербурга был замечен неустановленный воздушный объект. Для его перехвата были подняты истребители, а аэропорт "Пулково" временно не принимал самолеты. На некоторые рейсы объявили задержку до 12 часов, часть из них отменили.

Фото: закрытое небо над Санкт-Петербургом (скриншот с сайта flightradar24)

Над самим городом закрыли воздушное пространство и объявили план "Ковер", сигнал о котором обычно подается при нарушении государственной границы или при появлении неустановленных летающих объектов. Местные паблики писали о том, что над Санкт-Петербургом кружил беспилотник. Но приблизительно спустя час аэропорт снова открыли.

Примечательно, что в это время возле Москвы в воздухе находился один из бортов №1 - самолет Ил-96-300ПУ, который является воздушным командным пунктом. На данный момент нет подтверждений того, что эти события могли быть связаны.

Фото: один из самолетов Путина кружил над Москвой во время переполоха в Санкт-Петербурге (скриншот с сайта flightradar24)

Согласно официальной версии Минобороны России, в районе Санкт-Петербурга провели учения сил ПВО Западной зоны ответственности. В ходе тренировки дежурные силы противовоздушной обороны отработали обнаружение, перехват и идентификацию предполагаемой цели нарушителя. Якобы именно поэтому в практической части учений поднимали истребители.

Воздушная тревога на фоне "атаки беспилотников"

Несмотря на то, что дроны-камикадзе, по всей видимости, достигли не всех целей, эти случаи создали информационную волну, которая была усилена объявлениями об угрозе ракетных ударов на территории России и в оккупированном Крыму. Предупреждения транслировали радиостанции и телеканалы.

О воздушной тревоге сообщали жители Белгородской области, Москвы и Подмосковья, Омска и Саратова. Их транслировали в эфирах телеканалов "2х2" и "ТНТ4".

Украинская сторона не комментирует полеты беспилотников, поэтому нельзя с уверенностью говорить о причастности Вооруженных сил Украины к этим инцидентов. Но сам факт того, что летательные аппараты могут заходить в воздушное пространство противника на несколько сотен километров, уже многое говорит о реальной эффективности ПВО "второй армии мира".