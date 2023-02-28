Международный уголовный суд будет расследовать нападения России на энергосети Украины
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан будет расследовать нападения России на энергосети Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сегодня, 28 февраля, прокурор МУС находился в Украине для расследования кампании российских ракетных и беспилотных атак на энергетическую и другую инфраструктуру.
"В целом, мы четко видим закономерность с точки зрения количества, масштаба и ширины нападений на электросети Украины. А также нам нужно посмотреть, почему это происходит; они законные цели или нет?", - заявил Хан.
Главный прокурор, ранее встречавшийся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сказал, что МУС еще не выдавал никаких ордеров на арест по результатам прошлогодней работы в Украине.
"Как прокуроры, мы являемся офицерами суда. Мы здесь не для того, чтобы вызвать аплодисменты с помощью фокусов. Каждый раз, когда мы двигаемся, люди должны иметь уверенность, что это не политический процесс", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда.
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