Международный уголовный суд будет расследовать нападения России на энергосети Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Сегодня, 28 февраля, прокурор МУС находился в Украине для расследования кампании российских ракетных и беспилотных атак на энергетическую и другую инфраструктуру.

"В целом, мы четко видим закономерность с точки зрения количества, масштаба и ширины нападений на электросети Украины. А также нам нужно посмотреть, почему это происходит; они законные цели или нет?", - заявил Хан.

Главный прокурор, ранее встречавшийся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сказал, что МУС еще не выдавал никаких ордеров на арест по результатам прошлогодней работы в Украине.