В Белом доме дали федеральным агентствам 30 дней на удаление TikTok со своих устройств

Администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"Администрация Байдена-Гарриса вложила большие усилия в защиту цифровой инфраструктуры нашей страны и ограничение доступа иностранных противников к данным американцев", - заявил Крис ДеРуша, федеральный главный информационный офицер.

Управление бюджета считает предоставленные в понедельник рекомендации "важным шагом вперед в решении рисков, которые приложение может создавать для чувствительных правительственных данных".

Некоторые агентства, включая Министерство обороны, внутренней безопасности и государства, уже имеют ограничения на использование TikTok. Остальные правительства должны присоединиться к ним в течение 30 дней.

Напомним, что ранее два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.

Также мы писали, что Палата представителей Конгресса ввела запрет на использование программы китайской социальной сети TikTok на всех официальных устройствах, используемых для работы в Палате представителей и всеми ее сотрудниками.

Кроме этого, канадское правительство также запретило использование TikTok на рабочих устройствах сотрудников.

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