Оккупанты снова обстреляли Херсон, разрушили дом: есть жертва и раненый
Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома", - рассказал он.
По словам Ермака, есть потерпевшая. Кроме того, также известно о погибшем человеке.
Как сообщалось, в Херсоне сегодня, 28 февраля, раздаются взрывы. Их с утра жители слышали уже несколько раз.
Напомним, российские войска за минувшие сутки 119 раз атаковали территорию Херсона и Херсонской области. Враг обстреливал жилые кварты, вследствие чего есть раненые.
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