ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты снова обстреляли Херсон, разрушили дом: есть жертва и раненый

Новина українською →
Херсон, Вторник 28 февраля 2023 11:25
Оккупанты снова обстреляли Херсон, разрушили дом: есть жертва и раненый Фото: оккупанты снова обстреляли Херсон, разрушили дом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне снова обстреляли Херсон. В результате обстрела произошло разрушение частного жилого дома", - рассказал он.

По словам Ермака, есть потерпевшая. Кроме того, также известно о погибшем человеке.

Как сообщалось, в Херсоне сегодня, 28 февраля, раздаются взрывы. Их с утра жители слышали уже несколько раз.

Напомним, российские войска за минувшие сутки 119 раз атаковали территорию Херсона и Херсонской области. Враг обстреливал жилые кварты, вследствие чего есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление