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В Сумской области пограничники антидроновым ружьем "приземлили" вражеский БпЛА

Суббота 09 декабря 2023 14:14
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В Сумской области пограничники антидроновым ружьем "приземлили" вражеский БпЛА Фото: в Сумской области пограничники антидроновым ружьем "приземлили" вражеский БпЛА (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Над Сумской областью пограничники сбили антидроновым ружьем вражеский FPV-дрон. Беспилотник потерял высоту и упал на землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГНСУ.

"Защитники границы, которые несли службу на одном из направлений госграницы, заметили приближение вражеского коптера. Охранники границы применили антидроновое ружье, в результате чего дрон-камикадзе потерял высоту, упал на землю и взорвался, - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 декабря, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 338 120 военных.

В частности, на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 396 российских террористов и уничтожили 11 единиц военной техники врага.

Между тем, как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), плохие погодные условия мешают ВСУ и российским террористам использовать разведывательные дроны.

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