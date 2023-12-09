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Уничтоженные танки, ББМ и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Суббота 09 декабря 2023 12:14
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Уничтоженные танки, ББМ и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении Фото: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 декабря, наши военные ликвидировали 396 российских террористов на Таврическом направлении. Также уничтожили 11 единиц военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • провел 56 боевых столкновений;
  • совершил 498 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны успешно отбили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.

Марьинское направление

Силы обороны отбили 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Шахтерское и Запорожское направления

Наши воины отбили все атаки врага. В частности, россияне пытались восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших воинов

"На Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

В течение суток военные ликвидировали 396 террористов и уничтожили 11 единиц техники врага, в частности:

  • 3 танка;
  • 7 ББМ;
  • 1 БпЛА;

"Также был уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 6 единиц техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 декабря, украинские воины ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 338 120 военных.

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