Зеленский завтра поедет в США: встретится с Байденом

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 11 декабря, поедет в Соединенные Штаты. Там он встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента в Telegram.

"1 декабря Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Президент Украины встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме сообщили, что встреча президентов состоится 12 декабря.

"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, защищающегося от жестокого вторжения России", - говорится в сообщении.

Визит Зеленского в Аргентину

Зеленский находится с рабочим визитом в Аргентине. Он поехал в Буэнос-Айрес на инаугурацию президента Аргентины, которая состоялась 10 декабря.

По дороге в Аргентину Зеленский успел встретиться с премьер-министром Республики Кабо-Верде. Это первая встреча лидеров по истории двусторонних отношений между странами.

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