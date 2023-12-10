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РФ перешла к более масштабным атакам против украинской энергетики, - разведка Британии

Киев, Воскресенье 10 декабря 2023 13:03
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РФ перешла к более масштабным атакам против украинской энергетики, - разведка Британии Фото: РФ перешла к более масштабным атакам против украинской энергетики (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия, вероятно, перешла к более масштабной кампании, направленной против энергетики Украины. Украинская ПВО справилась с атакой врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка напомнила, что 8 декабря россияне впервые с сентября 2023 нанесли волну мощных ударов по Киеву и центральной Украине с использованием тяжелых бомбардировщиков.

Как отмечает Минобороны Британии, эти самолеты, предположительно Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем. Это были ракеты Х-101 (в странах НАТО называют AS-23a KODIAK).

"Вероятно, это было началом более скоординированной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сводке.

Но, как добавляет разведка, большинство этих ракет успешно перехватила украинская противовоздушная оборона. И несмотря на то, что в результате российской атаки есть жертва, повреждения минимальны.

Ракетный обстрел Украины 8 декабря

Напомним, с утра 8 декабря россияне впервые с 21 сентября 2023 года применили против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, из которых 14 были сбиты.

Ракеты летели в Киев, но цели не достигли, их сбили на подлете. Часть ракет также сбили в Днепропетровской области, но было попадание, есть жертва.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат допускает, что оккупанты могут повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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