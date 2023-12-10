ВСУ плотным огнем артиллерии накрыли россиян возле Клещиевки (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Воины показали, как накрыли плотным огнем артиллерии российских пехотинцев в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Защитники не раскрыли точные потери врага.

Что происходит вблизи Бахмута

Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном флангах Бахмута. Сам город остается под контролем неприятеля.

В настоящее время ВСУ атакуют на южном фланге Бахмутского направления. Силы обороны также допускали, что в случае потери оккупантами северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.

Следует добавить, что ранее Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление на Бахмутском направлении.

Военные эксперты полагают, что инициатива под Бахмутом перешла к россиянам. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.