Плохие погодные условия мешают войскам использовать дроны: карты боев ISW

ВСУ продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и на левом берегу Херсонской области. Утверждается, что плохие погодные условия мешают как российским, так и украинским силам использовать разведывательные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск на Купянском направлении в районе Синьковки и Ивановки и на Лиманском направлении в районе Спорного и Тернов.

Представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска атакуют также возле Веселого (31 км к югу от Кременной).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активизировали наступательные действия на Лиманском направлении. Он рассказал, что части русского 283-го мотострелкового полка безуспешно наступали к востоку от Тернов, а части 228-го полка безуспешно атаковали между Дибровой и Кузьминым.

Российские источники утверждали, что украинские силы наступали на линии Купянск-Сватово-Кременная 8 декабря. В частности, возле Синьковки, Ямполевки и озера Лиман.

Бои в Донецкой области

8 декабря Генштаб ВСУ штаб сообщил, что украинские войска продолжали наступательные операции к югу от Бахмута. Министерство обороны (МО) России заявило, что украинские войска атаковали в районе Клещиевки.

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили никаких подтвержденных продвижений 8 декабря. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Опубликованные геолокационные кадры показывают, что российские войска якобы продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что 7 и 8 декабря войска РФ якобы продвинулись в направлении Новокалинового, к окрестностям Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки; к югу от Тоненького; вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ также атаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и вблизи Очеретиного, Новокалинового, Северного.

Российский источник утверждает, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Украины Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тысяч российских войск и что оккупанты передислоцируют резервы подразделений "Шторм-Z" и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия, чтобы наверстать потери.

Российские войска вели наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но не делали никаких заявленных или подтвержденных продвижений 8 декабря.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Российские источники утверждали, что войска РФ не полностью контролируют Марьинку и что в северо-западной части населённого пункта продолжаются бои.

"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска не производили наземных ударов в районе границы Донецко-Запорожской областей.

8 декабря украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области. Российские источники утверждали, что российские силы якобы отразили украинские атаки вблизи Работино, к западу от Вербового и к западу от Новофедоровки. Минобороны РФ сообщило об украинских атаках вблизи Нестерянки и Успеновки.

Утверждается, что плохие погодные условия мешают как российским, так и украинским силам использовать большие разведывательные беспилотники и достигать значительного прогресса.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, показывают, что российские войска якобы продвигались к югу от Работино в направлении Новопрокопки.

Генштаб ВСУ сообщил 8 декабря, что украинские силы отразили российские наземные атаки вблизи Работино и к западу от Вербового. Машовец заявил, что российские войска пользуются сокращенными темпами украинских наступательных действий в Запорожской области для реорганизации группировки сил и создания оперативных резервов, но отметил, что оккупанты не могут выделить значительные ресурсы на эти резервы.

8 декабря украинские войска продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские блоггеры утверждали, что продолжаются бои в Крынках и что украинские войска усилили темп боевых действий.