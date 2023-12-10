ВСУ контратаковали и продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на западе Запорожской области. В частности, ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 8 и 9 декабря, показывают, что российские войска предположительно продвинулись к юго-востоку от Тернов (17 км к западу от Кременной).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки северо-восточнее Петропавловки и вблизи Синьковки, Ивановки, Новоселовского и Спорного.

Российские источники утверждали, что 9 декабря украинские войска атаковали на линии Купянск-Сватово-Кременная, в том числе вблизи Синьковки, Новоселовского, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Бои в Донецкой области

Генштаб Украины сообщил 9 декабря, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки. Российский блоггер утверждал, что силы РФ также атаковали вблизи Андреевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска ввели на Бахмутское направление новосформированный 299-й парашютно-десантный полк. Он будет действовать на линии Берховка-Хромово (до 6 км северо-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки и вблизи Степного, Авдеевки, Тонечко и Первомайского. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также атаковали вблизи Северного, промышленную зону и Авдеевский коксохим .

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские войска используют телеуправляемую колесную и гусеничную технику для доставки грузов на передовые позиции и эвакуации раненых в направлении Авдеевки. Однако украинские силы уже атакуют эти дистанционно управляемые транспортные средства с помощью беспилотников.

9 декабря российские войска продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но не продвинулись. Российские блоггеры сообщили, что войска РФ продолжают бои на северной окраине Марьинки и вблизи Новомихайловки.

Генштаб ВСУ сообщил о неудачных атаках россиян вблизи Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и Победы.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что 9 декабря украинские войска совершили штурмы в районе границы Донецко-Запорожской областей.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили две российские атаки вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Украинские войска 9 декабря продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. "Военкор" из РФ заявил, что украинские силы успешно контратаковали к западу от Работино .

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки к западу от Роботиного и Вербового и вблизи Новопокровки.

Украинские силы продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне попыток России отбросить украинские войска с позиций в Крынках.