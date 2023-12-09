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Нацгвардейцы уничтожили грузовики россиян в Херсонской области (видео)

Херсон, Суббота 09 декабря 2023 10:27
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Нацгвардейцы уничтожили грузовики россиян в Херсонской области (видео) Фото: нацгвардейцы уничтожили грузовики россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Нацгвардии уничтожили военные грузовики российских оккупантов в Херсонской области. Защитники использовали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко в Telegram.

На видео показана работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины.

Пивненко подчеркнул, что одним из важных направлений боевой работы украинских защитников на юге Украины остается уничтожение путей логистики, логистических хабов и транспорта войск РФ.

На опубликованных кадрах нацгвардейцы с помощью дронов уничтожили грузовики российских оккупантов на Херсонском направлении.

Бои в Херсонской области

Напомним, что в ноябре стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области. В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Украинские военные отмечали, что работа на левом берегу Днепра продолжается, но она усложняется из-за плохой погоды.

Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.

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