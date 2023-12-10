Россияне используют ракеты-приманки для истощения украинской ПВО, - ISW

Во время утреннего обстрела Киева 8 декабря Россия использовала ракеты-приманки для запутывания и истощения противовоздушной обороны Украины. Однако агрессор не достиг поставленной цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В свежем отчете Института отмечается, что один из российских военных блогеров 9 декабря сообщил об использовании российскими войсками крылатых ракет Х-55, которые очень похожи на модернизированный вариант ракеты Х-101. Целью подмены ракет было введение в заблуждение и истощение украинской противовоздушной обороны.

"Использование ракет-приманок стало причиной того, что российские ракеты не смогли успешно поразить ни одной цели в Киеве и были сбиты ПВО. Блогер пожаловался, что российским войскам "практически невозможно" запустить достаточное количество ракет-приманок Х-55, чтобы перегрузить украинскую ПВО, из-за ограниченного количества бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160", - отмечается в сообщении.

Институт изучения войны также сообщает, что ранее россияне использовали ракеты Х-55 вместе с другими вариантами ракет и беспилотников в качестве ложных целей или "приманок" для перегрузки украинской ПВО и создания нехватки запасов высокоточных ракет.

Россияне усиливают воздушную разведку

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 декабря сообщил, что российские войска проводят усиленную воздушную разведку перед масштабными ударами на большие расстояния по целям на востоке и юге Украины.

Эксперт отметил, что россияне совершили семь разведывательных полетов перед ракетными ударами 8 декабря, что значительно больше по сравнению с одним-двумя полетами в предыдущие дни. По его мнению, военные агрессора, вероятно, пытаются противодействовать ограниченной системе ПВО Украины накануне ожидаемой широкомасштабной зимней кампании ракетных ударов.

Украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что украинские силы не имеют достаточного количества систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть всю территорию Украины настолько плотно, насколько закрыт Киев.

Ракетный обстрел Украины 8 декабря

Утром 8 декабря россияне впервые с 21 сентября применили против Украины ракеты, выпущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Из района города Энгельс в Саратовской области самолеты выпустили 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, силы ПВО Украины сбили 14 из них.

Все ракеты, летевшие на Киев, были сбиты на подлете к столице. В то же время в Павлоградском районе Днепропетровской области из-за прилетов есть погибший и раненые.

На Западе предполагают, что массированный российский обстрел 8 декабря является началом зимней кампании ударов РФ.

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