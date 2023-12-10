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Пограничники показали видео уничтожения позиций россиян вблизи Купянска

Харьковская область, Воскресенье 10 декабря 2023 07:55
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Пограничники показали видео уничтожения позиций россиян вблизи Купянска Фото: пограничники уничтожили блиндаж захватчиков и внедорожник (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В районе города Купянск Харьковской области пограничники метким выстрелом из ударного дрона сожгли вражеский блиндаж и технику российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Удар с беспилотника осуществили аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальной кордон". На головы оккупантов пограничники сбросили три боеприпаса, которые сожгли вражеский блиндаж и внедорожник.

Силы обороны активно ликвидируют захватчиков

9 декабря над Сумской областью пограничники сбили антидроновым ружьем вражеский FPV-дрон. Беспилотник потерял высоту и упал на землю.

А несколько дней назад украинские пограничники ликвидировали российский "Урал" на Купянском направлении.

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дрони Война России против Украины Купянск
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