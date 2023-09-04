Арест Коломойского и отставка Резникова: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 2 сентября:

Новости за 3 сентября:

Арест Коломойского

В субботу, 2 сентября, Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Игорю Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупных сумм средств путем вывода за границу.

После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.

Отставка Резникова

Во время вечернего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.

Зеленский также назвал имя того, кто заменит Резникова.

В Раде рассказали, кто может стать новым министром культуры

Верховная рада может в ближайшее время назначить нового министра культуры и информационной политики.

По словам нардепа Ярослава Железняка, возглавить Минкульт после Александра Ткаченко может бывший директор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федов.

Магучих с рекордом досрочно вышла в Суперфинал сезона

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победоносно завершила свой первый старт в качестве чемпионки мира.

С лучшим личным результатом сезона она выиграла этап Бриллиантовой лиги и досрочно вышла в Суперфинал сезона.

В "Дії" на следующей неделе появятся новые услуги

В "Дії" на следующей неделе появятся четыре новых услуги. Они будут предназначены для родителей и лиц с инвалидностью.

Шольц получил травму на пробежке

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, упав на занятиях спортом. Пока он не очень хорошо себя чувствует.

Из-за полученных травм после падения во время пробежки Шольц даже отменил запланированную на 3 сентября поездку в город Геринген.

В Риге пройдут военные учения НАТО по планированию операций

В столице Латвии состоятся учения Североатлантического альянса Steadfast Pyramid 2023 по планированию сделок. Пройдут они с 3 по 15 сентября.

Отмечается, что целью обучения является усовершенствование способностей планирования и проведения совместных операций. В них примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции.

УЗ запустила новый поезд в Польшу

Новый поезд из Киева в Польшу в воскресенье, 3 сентября, отправился в первый рейс. Он будет курсировать в Хелм.

Минобороны обновило список болезней для негодности

В Украине утверждено новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490. Они вступили в силу 25 августа.

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