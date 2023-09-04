Арест Коломойского и отставка Резникова: новости за выходные

Шевченковский суд Киева арестовал олигарха Игоря Коломойского, а украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности министра обороны Украины Алексея Резникова.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 2 сентября:
Защитники за сутки уничтожили 7 лодок российских ДРГ на юге Украины;
ВСУ в Одесской области уничтожили дрон Mohajer-6;
Новости за 3 сентября:
ВСУ продвинулись на западе Запорожской области;
Нацгвардейцы показали, как отбили и зачистили траншеи оккупантов на юге;
Силы обороны раскрыли цель "наступления" россиян вблизи Купянска;
ВСУ уничтожили катер во время высадки оккупантов в Черном море.
В субботу, 2 сентября, Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Игорю Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупных сумм средств путем вывода за границу.
После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.
Во время вечернего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.
Зеленский также назвал имя того, кто заменит Резникова.
Верховная рада может в ближайшее время назначить нового министра культуры и информационной политики.
По словам нардепа Ярослава Железняка, возглавить Минкульт после Александра Ткаченко может бывший директор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федов.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победоносно завершила свой первый старт в качестве чемпионки мира.
С лучшим личным результатом сезона она выиграла этап Бриллиантовой лиги и досрочно вышла в Суперфинал сезона.
В "Дії" на следующей неделе появятся четыре новых услуги. Они будут предназначены для родителей и лиц с инвалидностью.
Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму, упав на занятиях спортом. Пока он не очень хорошо себя чувствует.
Из-за полученных травм после падения во время пробежки Шольц даже отменил запланированную на 3 сентября поездку в город Геринген.
В столице Латвии состоятся учения Североатлантического альянса Steadfast Pyramid 2023 по планированию сделок. Пройдут они с 3 по 15 сентября.
Отмечается, что целью обучения является усовершенствование способностей планирования и проведения совместных операций. В них примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции.
Новый поезд из Киева в Польшу в воскресенье, 3 сентября, отправился в первый рейс. Он будет курсировать в Хелм.
В Украине утверждено новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.
Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490. Они вступили в силу 25 августа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.