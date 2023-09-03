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Хотят пробить коридор. Силы обороны раскрыли цель "наступления" россиян вблизи Купянска

Купянск, Воскресенье 03 сентября 2023 15:16
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Хотят пробить коридор. Силы обороны раскрыли цель "наступления" россиян вблизи Купянска Фото: оккупанты под Купянском пытаются прорвать оборону ВСУ (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия на Лимано-Купянском направлении пытается прорвать оборону ВСУ, особенно в районе Новоегоровки Луганской области. Оккупанты хотят пробить так называемый "коридор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Он отметил, что за минувшие сутки на Лимано-Купянсокм направлении произошло 5 боевых столкновений. Попытки оккупантов были безуспешны.

"Враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить такой коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку возле Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", - пояснил спикер.

Хотят пробить коридор. Силы обороны раскрыли цель &quot;наступления&quot; россиян вблизи Купянска

скриншот deepstatemap.live

По его словам, противник будет пытаться "вклиниться", чтобы продвинуться к реке Оскол. Пока атаки врага не имеют успехов, ВСУ сдерживают штурмы врага.

"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, одно авто, семь беспилотников, шесть из них типа Ланцет", - добавил Евлаш.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Ранее стало известно, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Согласно последним сведениям Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск, поэтому продолжают штурмы. При этом замминистра обороны ВСУ Анна Маляр заявила, что россияне перегруппируются на Лиманском и Купянском направлениях.

Кроме того, британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

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