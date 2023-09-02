ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Магучих с рекордом досрочно вышла в Суперфинал сезона с рекордом

Украина, Суббота 02 сентября 2023 16:36
UA EN RU
Магучих с рекордом досрочно вышла в Суперфинал сезона с рекордом Фото: украинская спортсменка Ярослава Магучих (flickr.com ukrainetrustedsources)
Автор: Карина Левицкая

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победно завершила свой первый старт в качестве чемпионки мира. С лучшим личным результатом сезона она выиграла этап Бриллиантовой лиги и досрочно вышла в Суперфинал сезона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

По данным НОК, 21-летней днепрянке не нашлось равных в секторе для прыжков в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в китайском Сямэне и она гарантировала себе путевку в финал престижной серии, который состоится 16-17 сентября в Юджине (США).Магучих с рекордом досрочно вышла в Суперфинал сезона с рекордом

Подопечная Татьяны Степановой, уже лидируя по попыткам после взятия 1.92 м, единственная среди всех участниц покорила высоту 1.95 м, и уже в качестве победительницы одолела 1.98 и 2.02, что стало повторением наилучшего результата сезона в мире и личного season best.

Отметим, что Магучих в четвертый раз сходит на пьедестал "Бриллиантовой лиги"-2023, ранее в ее активе были золото в Рабате, бронза в Лозанне и Монако.

Ранее сообщалось, что в конце мая Магучих с рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.

А в конце августа спортсменка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НОК спортсмени НОК Украины
NEWS
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны