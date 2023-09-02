Защитники за сутки уничтожили 7 лодок российских ДРГ на юге Украины

Украинские защитники на юге за сутки уничтожили 7 вражеских лодок, которые использовали российские диверсанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире "Эспрессо TV".

"Каждый раз, пытаясь разведать, что творится на левобережье, враг высылает свои диверсионно-разведывательные группы на лодках. За минувшие сутки минус 7 таких лодок у оккупанта. То есть каждый раз, когда группа противника выезжает на задание, она больше не возвращается", - сказала она. Гуменюк.

Также спикера подчеркнула, что украинские бойцы отбрасывают противника в Херсонской области. Речь идет о левом береге, откуда оккупанты пытаются обстреливать освобожденное правобережье.

"Попытки врага подойти ближе, чтобы бить по правобережью, фактически прекратились. Потому что, пытаясь туда подвинуться, они подвергают себя опасности. Подрываясь на заложившиеся минах или подвергаясь нашей контрбатарейной борьбе", - добавила она.

Успехи ВСУ на юге

Напомним, недавно Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и якобы прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

При этом в Минобороны Украины позже опровергли информацию о якобы прорыве ВСУ. Но заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что определенная работа на левом берегу проводилась.

Кроме того, ГУР сообщило, что бойцы-разведчики батальона "Шаман" провели операцию на левобережье Херсонской области и уничтожили подразделение ракетных войск россиян.

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк призвала не разглашать детали работы украинских защитников, поскольку нарушение информационной тишины помогает врагу.

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