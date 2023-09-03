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В Москве эвакуировали Киевский вокзал и отменили рейсы в трех аэропортах: подробности

Воскресенье 03 сентября 2023 01:50
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В Москве эвакуировали Киевский вокзал и отменили рейсы в трех аэропортах: подробности Фото: в Москве эвакуировали Киевский вокзал (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Москве объявили эвакуацию пассажиров и сотрудников Киевского вокзала в связи с угрозой взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Утверждается, что поступило сообщение об угрозе взрыва и вокзал якобы заминирован. Собеседник издания в ГСЧС рассказал, что эвакуация "проводится в целях безопасности". На месте работают специалисты, информация об угрозе взрыва проверяется.

Сообщается, что специалисты не нашли взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в ходе проверки Киевского вокзала.

Кроме того, по неизвестной причине в московских аэропортах отменены 23 рейса, задержаны еще 18. Во Внуково задержаны 5 рейсов, еще 6 отменены, в Домодедово — 8 и 17 соответственно. Еще 5 рейсов задержаны в Шереметьево.

Взрывы в Москве и других регионах РФ

В России в последнее время участились взрывы, которые связывают с атаками дронов. Так, в ночь на 31 августа пожаловались на атаку дронов на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждал, что беспилотник сбили в 100 км от российской столицы. Позже в Минобороны РФ признали, что якобы в Воскресенском районе Московской области (в 100 км от Москвы) был сбит беспилотник.

Кроме того, в ночь на 30 августа в Москве был объявлен план "Ковер", который вводится в преддверии возможной атаки. О нем кроме столицы также сообщали в Тульской и Рязанской областях.

В общей сложности 30 августа в России состоялся массовый "хлопок" в разных областях - уничтожены четыре Ил-76 в Пскове, атакован крупный завод микроэлектроники в Брянске. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

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