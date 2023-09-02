ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сбросили бомбы на жилые дома в Херсонской области, есть жертвы

Суббота 02 сентября 2023 14:46
UA EN RU
Россияне сбросили бомбы на жилые дома в Херсонской области, есть жертвы Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили авиацией по Бериславскому району Херсонской области. Известно о погибшем гражданском.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Враг выпустил управляемые авиабомбы по частным домам Одрадокаменки Бериславского района. В результате обстрела погиб 43-летний мужчина, который получил травмы несовместимые с жизнью.

"Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь", - пишет Прокудин.

В частности пострадал 57-летний мужчина, который получил множественные осколочные ранения.

Также в результате обстрелов повреждения получили ряд домов в селе.

Ситуация в Херсонской области

После того как наши воины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, российские террористы, используя тяжелое вооружение и авиацию, почти ежедневно обстреливают регион и областной центр.

Сегодня, 2 сентября, враг ночью покрыл огнем Херсон в результате чего ранения получили два человека. Одна из пострадавших 69-летняя женщина, которая получила минно-взрывную травму, а другой - 49-летний мужчина, которого госпитализировали с осколочным ранением грудной клетки.

Только за минувшие сутки террористы совершили 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации по территории области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны