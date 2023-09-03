ВСУ продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области и продвигаются вперед. Российские "военкоры" признали потерю оккупантами Роботиного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 2 сентября вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово. В Генштабе Украины сообщали, что оккупанты вели неудачные наступательные операции в районе Новоегоровки и Новоселовского. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что войска РФ продолжают безуспешные попытки продвижения в районе Серебрянского леса.

Министерство обороны России заявило, что 2 сентября украинские войска совершили атаки к югу от Кременной в районе Дибровы и Григорьевки.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 2 сентября вели наступательные действия под Бахмутом и продвигались вперед. Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы продвинулись вблизи Клещиевки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 1 сентября заявила, что украинские силы добились неопределенных успехов под Курдюмовкой, Клищиевкой и Андреевкой. Министерство обороны России заявило, что украинские штурмовые группы якобы неудачно атаковали вблизи Бахмута.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия возле Курдюмовки, а Маляр 1 сентября заявила, что оккупанты безуспешно атаковали северный фланг Бахмута.

Российские войска вели наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что войска РФ вели неудачные наступательные действия в районе Северного, Красногоровки и Новомихайловки.

Российский "военкор" подтвердил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Новомихайловки и Марьинки.

"Южная ось"

На западе Донецкой области продолжаются бои. Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что украинские войска преуспели к северу от Павловки (30 км к юго-западу от города Донецк). Российский "военкор" утверждал, что идут бои вблизи смт. Шевченко и отметил, что этот поселок является важным российским логистическим центром в этом районе.

Российские источники утверждали, что украинские войска 2 сентября провели ограниченные наступательные операции вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

Российский "военкор" заявил, что украинские войска вели штурм у Приютного, Урожайного и Старомайорского. Другой военный блогер РФ заявил, что украинские силы усилили обстрелы российских позиций на линии Старомайорское-Приютное.

The New York Times сообщили, что российские войска развертывают подкрепление на этом участке фронта из-за опасений относительно дальнейшего продвижения Украины. Также издание отметило, что россияне заняли оборонительные позиции вдоль трассы Т0518 (Большая Новоселка – Никольское) и постоянно ведут наблюдение за участком трассы ближе к линии фронта с помощью беспилотников.

2 сентября украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении.

Российские "военкоры", ранее утверждавшие, что силы РФ удерживают позиции в южной части Роботиного, теперь говорят, что они отошли с южных окрестностей населенного пункта на неопределенные позиции дальше на юг.

Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали российские позиции к востоку от Новопрокопки и продолжают атаковать оборонные позиции РФ вблизи Вербового.

Сообщается, что 1 и 2 сентября украинские войска продолжали обстреливать российские тыловые районы и наземные линии связи (GLOC) в оккупированной Запорожской области и оккупированном Крыму.

Российские источники утверждали, что российские средства противовоздушной обороны якобы перехватили неустановленный украинский снаряд, нацеленный на Бердянск.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что 1 сентября у российской военной базы в Кирилловце произошли два взрыва.

Министерство обороны России утверждали, что российские войска якобы уничтожили в Черном море три украинских военно-морских дрона, которые якобы были нацелены на Керченский мост в ночь с 1 на 2 сентября.