Россия запустила по Украине несколько групп ударных БПЛА

Российская оккупационная армия выпустила несколько групп ударных беспилотных летательных аппаратов по Украине сегодня вечером, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram .

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей", - говорится в сообщении.

Также, в Воздушных силах отмечают, что возможно распространение тревог по направлению движения ударных дронов. В случае объявления воздушной тревоги жителей призывают перейти к укрытиям.

Российские обстрелы Украины

Российские оккупанты 1 сентября нанесли артиллерийский удар по городу Середина-Буда, Сумской области. Осколочные ранения получили четверо местных жителей. Также, зафиксировано много разрушений.