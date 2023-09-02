ВСУ в Одесской области уничтожили дрон Mohajer-6

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга в Telegram.

"2 сентября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Одесской области уничтожен разведывательно-ударный БпЛА Mohajer-6", - говорится в сообщении.

Mohajer-6

Мохаджер-6 - беспилотный летательный аппарат разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки, способный нести полезную нагрузку мультиспектрального наблюдения и/или до четырех высокоточных боеприпасов. Его изготавливают в Иране.

Иранские дроны на войне России с Украиной

Россия широко использует иранские дроны для атак по гражданской инфраструктуре Украины. Сегодня считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, и этот запас Россия уже почти полностью исчерпала.

Однако Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может повлиять на войну в Украине.

Новый завод обеспечит Россию новыми запасами беспилотников, которые "на порядок больше", чем те, которые она могла закупить у Ирана до этого.

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