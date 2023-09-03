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В Риге пройдут военные учения НАТО по планированию операций

Рига, Воскресенье 03 сентября 2023 00:55
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В Риге пройдут военные учения НАТО по планированию операций Фото: НАТО проведет военные учения по планированию операций в Риге (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В столице Латвии состоятся учения Североатлантического альянса Steadfast Pyramid 2023 по планированию операций. Пройдут они с 3 по 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что целью обучения является усовершенствование способностей планирования и проведения совместных операций. В них примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции.

Утверждается, что организатором Steadfast Pyramid 2023 является командование трансформации НАТО и Верховный главнокомандующий Союзными силами альянса в Европе.

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