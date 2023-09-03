В Риге пройдут военные учения НАТО по планированию операций
В столице Латвии состоятся учения Североатлантического альянса Steadfast Pyramid 2023 по планированию операций. Пройдут они с 3 по 15 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что целью обучения является усовершенствование способностей планирования и проведения совместных операций. В них примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции.
Утверждается, что организатором Steadfast Pyramid 2023 является командование трансформации НАТО и Верховный главнокомандующий Союзными силами альянса в Европе.
Обучение НАТО в Балтийском море
Страны Североатлантического альянса и партнеры проведут двухнедельные учения в Балтийском море, где будут отрабатываться действия в случае нападения России в этом регионе.
"Вагнеровцы" в Беларуси
В Латвии заявили о шестимесячном усиленном режиме по охране границы с Беларусью. Это связано с пребыванием на территории РБ русских наемников.
В связи с усилением охраны внешней государственной границы в Латвии объявили мобилизацию пограничников.
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