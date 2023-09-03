Минобороны обновило список болезней для непригодности: кого теперь мобилизуют

В Украине утверждено новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно годными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минобороны.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490. Они вступили в силу 25 августа.

Изменения в приказ о ВЛК

Приказом № 490 Министерства обороны Украины в частности:

Полностью обновлено расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих.

Детализован порядок определения места службы для ограниченно пригодных.

Уточнен порядок принятия постановления ВЛК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины.

Уточнен перечень документов, которые необходимо представить на рассмотрение.

По "спорным" пригодным статьям будут признавать всех

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты - индивидуальную оценку годный или ограниченно годный к службе, ВЛК должен принимать постановление "пригодный к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Теперь слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" из Положения исключены, т.е. "спорными" пригодными статьями будут признавать всех.

Какие болезни исключили:

2-в - клинически вылеченный туберкулез;

4-в - вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в - бессимптомный ВИЧ;

13-в - болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в - легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в - медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в - эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности

Теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВЛК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВЛК ограниченно пригодными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным Указом президента от 10 декабря 2008 г. № 1153 и Инструкцией об организации выполнения Положения.

Упрощены требования ВЛК для десантников и морпехов

Ослаблены требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты в особый период, то есть во время мобилизации и войны.

Благодаря новым изменениям в требованиях часть военных, ранее признававшихся непригодными к службе в десанте, теперь пригодятся к такой службе.

Следует отметить, что хотя приказы № 456 и № 490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ № 402) по состоянию на 3 сентября изменения на сайте еще не внесены, поэтому нужно быть внимательными при поиске информации о ВЛК.

Мобилизация в Украине

Следует объяснить, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в нашей стране введена всеобщая мобилизация. Последний раз ее действие вместе с военным положением продолжали 27 июля. В связи с чем она будет действовать, по меньшей мере, до 15 ноября текущего года.

В настоящее время под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, есть и исключения о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

В конце августа представитель президента в ВР, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский заявлял, что в настоящее время в Верховной раде нет инициатив о мобилизации поступающих на второе высшее, впрочем, в профильном парламентском комитете уже обсуждалась такая идея.

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