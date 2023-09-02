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ВСУ успешно продвигаются на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Суббота 02 сентября 2023 04:15
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ВСУ успешно продвигаются на Бахмутском направлении: карты боев ISW Фото: украинские войска продвинулись к югу от Бахмута (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украинские войска продолжают ведение наступательных действий и продвинулись к югу от Бахмута. По всей линии фронта идут бои. Российские "военкоры" жалуются на цензуру Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского и Новоегоровки. Российские источники утверждали 1 сентября, что войска РФ якобы добились неопределенных успехов вблизи Синьковки, Петропавловки и Ольшан, ISW не наблюдало визуального подтверждения этих заявлений. Российский "военкор" утверждал, что на Купянском направлении идут только позиционные бои.

ВСУ успешно продвигаются на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

1 сентября украинские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись к югу от города. Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что украинские силы продвигались северо-западнее Клищиевки.

Министерство обороны России утверждало, что украинские войска в течение последней недели неоднократно атаковали вблизи Клищиевки и Малиновки. Российский "военкор" заявил, что ВСУ продолжают попытки захватить Клищиевку.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Курдюмовки. Спикер Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш заявил, что войска РФ контратакуют на Бахмутском направлении, чтобы остановить украинское продвижение.

Российские войска 1 сентября продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Северного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

31 июля российский военкор заявил, что российские и украинские войска столкнулись вблизи Невельского.

ВСУ успешно продвигаются на Бахмутском направлении: карты боев ISWВСУ успешно продвигаются на Бахмутском направлении: карты боев ISW

"Южная ось"

Сообщается, что украинские войска продолжали наступление в районе границы Донецко-Запорожской области. Российские источники утверждали, что небольшие украинские группы атаковали в направлении Старомлиновки и ведут наступательные операции вблизи Старомайорского.

Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что обороняющиеся в районе линии Новомайорское-Новодонецкое-Керменчик российские силы находятся в чрезвычайном физическом и психологическом стрессе, и предупредил, что это повлияет на обороноспособность российских войск в этом районе.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки. Украинские силы добились неопределенного успеха на направлении Новоданиловка-Новопокроповка.

Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Вербового в ночь с 31 августа на 1 сентября и днем. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные действия вблизи Вербового.

Министерство обороны России пытается подвергнуть цензуре российских военкоров, которые жалуются на обращение с российской отдельной 205-й отдельной мотострелковой бригадой в Херсонской области. Некоторые военные блоггеры РФ утверждали, что они отказываются молчать после сообщений о том, что неизвестные российского военного командования призвали к их задержанию.

"Военкор" из РФ утверждал, что неопределенные "очень уважаемые личности" и "политические круги" начинают интересоваться ситуацией, указывая на то, что эти блоггеры могут опасаться конкретных репрессий.

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Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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