В Раде рассказали, кто может стать новым министром культуры

Верховная рада может в ближайшее время назначить нового министра культуры и информационной политики. Вероятно, должность получит Юлия Федив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По словам парламентариями, возглавить Минкульт после Александра Ткаченко может бывший директор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федив.

Голосование в парламенте ожидается на ближайшем пленарном заседании.

Как отметил нардеп, если на должность главы Минкульта назначат Федив, то нынешнее правительство будет с наибольшим количеством женщин в истории Украины.

Источники РБК-Украина во власти сообщают, что кандидатуру Юлии Федив на должность министра культуры и информационной политики рассматривают, но неизвестно, вынесут ли на рассмотрение.

Что известно о Федив

Юлия Федив в период с 2018 по 2021 год возглавляла "Украинский культурный фонд". С 1 июля 2021 года по 1 июня 2022 года была директором ОО "Громадське телебачення", а также сотрудничала с ЮНЕСКО.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее должность министра культуры занимал Александр Ткаченко. После ряда скандалов, в частности, с нецелесообразными расходами бюджета, президент Владимир Зеленский лично поручил премьеру Денису Шмыгалю найти замену на должность главы Минкульта.

Рада отправила Ткаченко в отставку 27 июля. Временным главой Министерства культуры и информационной политики стал Ростислав Карандеев.

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