В Раде рассказали, кто может стать новым министром культуры
Верховная рада может в ближайшее время назначить нового министра культуры и информационной политики. Вероятно, должность получит Юлия Федив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
По словам парламентариями, возглавить Минкульт после Александра Ткаченко может бывший директор "Украинского культурного фонда" (УКФ) Юлия Федив.
Голосование в парламенте ожидается на ближайшем пленарном заседании.
Как отметил нардеп, если на должность главы Минкульта назначат Федив, то нынешнее правительство будет с наибольшим количеством женщин в истории Украины.
Источники РБК-Украина во власти сообщают, что кандидатуру Юлии Федив на должность министра культуры и информационной политики рассматривают, но неизвестно, вынесут ли на рассмотрение.
Что известно о Федив
Юлия Федив в период с 2018 по 2021 год возглавляла "Украинский культурный фонд". С 1 июля 2021 года по 1 июня 2022 года была директором ОО "Громадське телебачення", а также сотрудничала с ЮНЕСКО.
Что этому предшествовало
Напомним, ранее должность министра культуры занимал Александр Ткаченко. После ряда скандалов, в частности, с нецелесообразными расходами бюджета, президент Владимир Зеленский лично поручил премьеру Денису Шмыгалю найти замену на должность главы Минкульта.
Рада отправила Ткаченко в отставку 27 июля. Временным главой Министерства культуры и информационной политики стал Ростислав Карандеев.
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