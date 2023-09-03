ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили катер во время высадки оккупантов в Черном море (видео)

Украина, Воскресенье 03 сентября 2023 17:03
UA EN RU
ВСУ уничтожили катер во время высадки оккупантов в Черном море (видео) Фото: ВСУ уничтожили вражеский катер "Тунец" (buran-force.ru)
Автор: Карина Левицкая

Украинские защитники уничтожили российский катер "Тунец" в Черном море. В ходе операции было ликвидировано 6 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец", - пояснили в ВМС ВС Украины.

По их данным, в ходе спецоперации враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых оккупантов.

Российский флот

С начала войны украинские силы ликвидировали 18 российских кораблей и катеров, включая флагмана крейсера "Москва".

ВМФ России 1 июля 2023 создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь. Скорее всего, он будет сосредоточен на поддержке тыловых и контрпартизанских задач.

В подчинении Черноморского флота округ будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Война России против Украины
NEWS
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: ПВО уничтожила 22 цели, есть раненые
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта