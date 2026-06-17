Ворог атакував Запоріжжя: зруйновано будинки та ТЦ, є жертви (фото, відео)
Ввечері 16 червня Росія завдала ударів по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще троє звернулися до медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької обласної адміністрації Івана Федорова.
Що відомо
Попередньо по місту завдано п'ять ударів.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа в житловому будинку та торговельному центрі.
Пошкоджено освітній заклад, вибуховою хвилею вибито вікна.
Одна людина загинула. Ще троє постраждалих звернулися по медичну допомогу. Обстеження місць влучань триває.
Куди звертатися за допомогою
Постраждалі можуть звернутися до міського кол-центру: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80. Також працює гаряча лінія Запорізької ОВА з питань евакуації та допомоги постраждалим від ворожих атак: 0800 331 630.
Запоріжжя потерпає від ударів вже не вперше. Ще 12 червня російський дрон атакував термінал "Нової пошти" у місті - спалахнула масштабна пожежа, хоча постраждалих тоді не було.
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Удари по цивільній інфраструктурі тривають по всій країні. В ніч на 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, постраждали житлові будинки, висотки та Києво-Печерська лавра, є поранені.
Масштаби терору невпинно зростають. За даними ООН, травень 2026 року став найкривавішим для цивільних в Україні за останні чотири роки - загальна кількість постраждалих перевищила 2000 осіб лише за один місяць. Головна причина - застосування Росією потужної зброї в міських районах: ракети та авіабомби неодноразово призводили до загибелі та поранення десятків людей за один удар.