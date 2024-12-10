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Дружина Позитива показала цікавий лайфхак, який знадобиться вагітним на останніх місяцях

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Дружина українського виконавця Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній), танцівниця Юлія Сахневич, яка зараз перебуває на останніх термінах вагітності, показала в мережі кумедний лайфхак.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на її нову публікацію в Instagram.

Справа в тому, що на останніх місяцях вагітності багато дівчат стикаються з тим, що їм дуже незручно нагинатися і брати різні предмети, особливо якщо вони впали на підлогу. Сахневич та Позитив придумали, що можна зробити в такому разі.

"Проблеми третього триместру або виходи із ситуацій", - жартома підписала Юлія відео з лайфхаком.

Для цього знадобляться кухонні щипці - таким чином не потрібно повністю нагинатися за предметом, а достатньо схопити його щипцями.

 

Як відреагували у мережі

Фоловери Сахневич відразу почали коментувати публікацію з креативним винаходом пари:

  • "Це дуже знайома ситуація, у мене, коли я була вагітна, постійно щось падало на підлогу, і ти 20 разів на день займаєшся присіданням"
  • "Юлечко, яка ви класна"
  • "Так, було таке!"
  • "Які ж ви милі"
  • "Я спала сидячи, тому що постійно задихалася"
  • "Класний креативний підхід".

Нагадаємо, Позитив та Юлія Сахневич разом уже декілька років. Після розлучення з першою дружиною Анною Андрійчук-Завгородній він довгий час приховував свій роман і лише навесні 2024 року розсекретив, що у стосунках із хореографом.

Ба більше, пара вже близько року мешкає в офіційному шлюбі.

На початку листопада стало відомо, що незабаром у них народиться первісток. Молоді люди не стали афішувати стать дитини, а зробили скромне гендер-паті для найближчих.

Олексій Завгородній чесно розповів, чи буде він присутній на пологах дружини.

Також на вагітність дружини Позитива відреагувала співачка Надя Дорофєєва.

А Юлія Сахневич уже показала вагітні фото у стильній фотосесії.

Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

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