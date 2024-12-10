Дружина Позитива показала цікавий лайфхак, який знадобиться вагітним на останніх місяцях

Дружина українського виконавця Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній), танцівниця Юлія Сахневич, яка зараз перебуває на останніх термінах вагітності, показала в мережі кумедний лайфхак.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на її нову публікацію в Instagram.
Справа в тому, що на останніх місяцях вагітності багато дівчат стикаються з тим, що їм дуже незручно нагинатися і брати різні предмети, особливо якщо вони впали на підлогу. Сахневич та Позитив придумали, що можна зробити в такому разі.
"Проблеми третього триместру або виходи із ситуацій", - жартома підписала Юлія відео з лайфхаком.
Для цього знадобляться кухонні щипці - таким чином не потрібно повністю нагинатися за предметом, а достатньо схопити його щипцями.
Фоловери Сахневич відразу почали коментувати публікацію з креативним винаходом пари:
Нагадаємо, Позитив та Юлія Сахневич разом уже декілька років. Після розлучення з першою дружиною Анною Андрійчук-Завгородній він довгий час приховував свій роман і лише навесні 2024 року розсекретив, що у стосунках із хореографом.
Ба більше, пара вже близько року мешкає в офіційному шлюбі.
На початку листопада стало відомо, що незабаром у них народиться первісток. Молоді люди не стали афішувати стать дитини, а зробили скромне гендер-паті для найближчих.
Олексій Завгородній чесно розповів, чи буде він присутній на пологах дружини.
Також на вагітність дружини Позитива відреагувала співачка Надя Дорофєєва.
А Юлія Сахневич уже показала вагітні фото у стильній фотосесії.
Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Раніше зірка "МастерШеф" Ліза Глінська показалася з великим животиком на останніх місяцях вагітності.
Також вагітна дружина Остапчука розповіла про пропозицію руки та серця.