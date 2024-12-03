Вагітна дружина Остапчука розповіла про пропозицію руки та серця: "Давай завтра розпишемося"

Дружина українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука, блогерка та підприємиця Катерина Полтавська, яка нещодавно показала, як виглядала у дитинстві , розповіла, що майбутній чоловік не робив їй пропозицію, а розписатися вони вирішили спонтанно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 24-річної дівчини.

Полтавська зараз перебуває на останньому місяці вагітності та часто спілкується зі своїми підписниками у Stories. Один із них запитав у неї, як Остапчук зробив їй пропозицію.

На що блогерка відповіла, що Володимир не робив їй сюрприз, а все вийшло спонтанно.

"Ми обговорювали тему дітей і я сказала, що по зальоту заміж не вийду. А він відповів: "Давай завтра розпишемося". Ну я вирішила, що поки пропонує і не до кінця розуміє, на що він підписався, то треба брати. Тому наступного дня ми пішли та розписалися", - розповіла Полтавська.

Також вона доповнила, що Остапчук знав, що дівчина хоче гарну пропозицію руки та серця у певній країні.

"Тому був варіант чекати незрозуміло скільки, щоби можна було освідчитися красиво", - зазначила Полтавська.

До речі, пишне весілля Остапчук та Полтавська теж не робили.

"Він мені пообіцяв, що буде і освідчення, і весілля, коли буде можливість зробити так, як я завжди хотіла", - підсумувала Катерина.

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Як зав'язався роман Остапчука та Полтавської

Катерина Полтавська - третя дружина телеведучого, яка молодша за нього на 16 років. Пара познайомилася у жовтні 2022 року, коли Остапчук тільки-но розійшовся з другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк.

Полтавська допомагала йому повернути його сторінку в Instagram, потім почалося спілкування. Хоча сама блогерка каже, що не планувала тоді серйозних стосунків із шоуменом.

Практично відразу пара почала жити разом, проте свої стосунки приховувала від громадськості.

Зараз Остапчук та Полтавська чекають на дитину - у середині грудня у них має народитися син. Для телеведучого це буде вже третя дитина. У нього вже є донька Емілія та син Еван від шлюбу з першою дружиною Оленою Войченко. Через повномасштабне вторгнення діти живуть у Канаді.

Остапчук та Полтавська вже вигадали синові ім'я.

Пара разом близько двох років (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)