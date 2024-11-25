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Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

Понеділок 25 листопада 2024 12:13
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Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Дружина українського виконавця Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній), танцівниця Юлія Сахневич, продемонструвала кілька фото у новому образі на останніх термінах вагітності.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її нову публікацію в Instagram.

"Без зайвих слів. Про вагітність та жіночність", - підписала вона серію світлин.

Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

Дружина Позитива у новій фотосесії (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На фото Сахневич постала в довгій накидці з пір'я, яку вона накинула на голе тіло, тим самим показавши вже досить великий живіт.

Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

Юлія Сахневич на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Свій образ Сахневич доповнила масивними сережками, яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.

Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

Образ для фото вийшов жіночним (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Незважаючи на те, що образ вийшов досить відвертим, хореограф продемонструвала всю свою жіночність та харизму.

Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували у мережі

Підписники дружини Позитива відразу почали коментувати сміливу фотосесію:

  • "Богиня"
  • "Супер"
  • "Гарна"
  • "Яка краса. Ми так довго цього чекали і нарешті дочекалися"
  • "Ви така гарна! Завжди захоплювалася вашою красою - у танці, у повсякденному житті, а тепер ще й у вагітності! Щастя вам"
  • "Як гарно, і ніжно, і сексуально".

Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

Юлія Сахневич на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про відносини Сахневич та Позитива

У 2020 році Юлія Сахневич стала партнеркою Позитива у проекті "Танці з зірками". Саме тоді молодим людям почали приписувати роман, хоча співак ще був у офіційному шлюбі із власницею бренду Annсhoo Анною Андрійчук-Завгородньою.

Позитив розлучився у 2021 році та довгий час приховував своє особисте життя. Восени 2022 року він проговорився про те, що його серце зайняте.

Навесні 2024 року Позитив публічно освідчився танцівниці в коханні. Пізніше стало відомо, що пара вже близько року тому оформила свої стосунки.

А на початку листопада Позитив та Сахневич оголосили, що незабаром стануть батьками. Вони не стали розкривати стать дитини, зазначивши, що зробили скромну гендер-паті для найближчих. Артист уже розповів, чи буде він присутній на пологах.

Подивіться також, як Надя Дорофєєва відреагувала на вагітність дружини Позитива.

Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Раніше вагітна дружина Позитива вразила сміливими кадрами у сукні з цікавим акцентом.

Також молода дружина Остапчука здивувала сміливим танцем на останньому місяці вагітності.

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