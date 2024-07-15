Позитив вдруге одружився. Перші фото молодят з обручками

Український виконавець Позитив (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) одружився зі своєю обраницею, танцівницею Юлією Сахневич. Радісною звісткою закохані поділилися у соцмережах та оприлюднили серію романтичних кадрів.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Позитив одружився вдруге

Музикант замилував мережу спільними фото з коханою, у підписі до яких написав лише одне слово: "Кохаю", - зізнався він, а також залишив емоджі у вигляді обручки.

Позитив одружився вдруге (Фото: instagram.com/positiff)

На опублікованих фото пара позує з посмішками та насолоджується часом, проведеним одне з одним.

Співак показав романтичну фотосесію з дружиною (Фото: instagram.com/positiff)

На одному з кадрів можна роздивитися обручки тепер уже подружжя зблизька.

Пара показала обручки (Фото: instagram.com/positiff)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники активно вітають Олексія та Юлію з новим етапом їхніх стосунків:

"Дуже рада за Вас"

"Вітаю! Будьте щасливі"

"Які фото ніжні! Прекрасні"

"Ви неймовірні"

"Ми зачаровані і шоковані! Ви просто найкращі!"

"Будьте щаасливі".

Стосунки Позитива і Сахневич - з чого усе почалося

Чутки про стосунки між Позитивом та Юлією виникли ще тоді, коли вони у парі брали участь на шоу "Танці з зірками". Але співак тоді був у першому шлюбі з Ганною Андрійчук і все спростовував.

У квітні 2021 року Позитив розлучився зі своєю дружиною. Про причини розриву стосунків його колишня не розповідала.

Позитив та його колишня дружина (фото: instagram.com/annchuk)

"Було дуже боляче, що закінчився важливий етап мого життя довжиною в 13 років. З юності крок за кроком ми разом йшли в доросле життя. Ті, хто ми сьогодні, це - відбиток взаємної любові і підтримки", - коментувала розлучення Андрійчук.

У жовтні 2022 року Позитив вперше розповів про нові стосунки. Втім, імені коханої він не називав.

"У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватись і знає про це. Я думаю, що зараз не на часі про це казати", - говорив артист.

Позитив і Сахневич (скріншот)

Потім співак припинив приховувати своє щастя. Вже навесні цього року Позитив публічно зізнався Сахневич у коханні.