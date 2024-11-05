"Ти переміг": Дорофєєва несподівано відреагувала на вагітність дружини Позитива

Український виконавець Олексій Завгородній, він же Позитив, оголосив, що вони з Юлією Сахневич чекають на первістка . І його зіркова колега Надя Дорофєєва, з якою артист виступав у складі гурту "Время и Стекло", вже відреагувала на цю новину.

Що з цього приводу сказала співачка, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Дорофєєва висловилася про вагітність дружини Позитива

Так, на своїй сторінці виконавиця оприлюднила ролик з Олексієм та його коханою - танцівницею і хореографкою Юлією Сахневич, учасницею шоу "Танці з зірками".

Надя пригадала, що давно, ще коли вони виступали у дуеті "Время и Стекло", у них був спір щодо того, у кого з них першого з'явиться дитина.

"Десь, коли нам з Позитивом було по 23−25 років, ми сперечалися, хто буде першим. Ти переміг. Льошка, я так радію за вас з Юлією Сахневич. Будьте щасливими - це найголовніше!" - написала Дорофєєва.

Що відомо про особисте життя Олексія Завгороднього

Про свої стосунки зірка вперше розповів у жовтні 2022 року, проте тоді він не став розсекречувати інформацію про кохану. Лише цієї весни Позитив публічно зізнався обраниці у коханні, а влітку закохані розсекретили, що вже узаконили свої стосунки і живуть разом.

В своїх інтерв'ю Олексій відкрито говорив про те, що хоче дітей і мріє стати батьком.

Закохані чекають на первістка (фото: instagram.com/positiff)

З Юлією Сахневич артист брав участь у "Танцях з зірками" у 2020 році. Саме тоді у мережі почали пліткувати про те, що між ними можуть бути стосунки, проте музикант заперечував такі припущення.

Цей шлюб є другим для Олексія. Першою його законною обраницею була дизайнерка Анна Андрійчук, з якою він одружився у 2013 році. Колишні закохані розсталися у 2021, а почали свої стосунки ще коли обом було по 15 років.