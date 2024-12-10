Жена Позитива показала интересный лайфхак, который поможет беременным на последних месяцах

Супруга украинского исполнителя Позитива (настоящее имя - Алексей Завгородний), танцовщица Юлия Сахневич, которая сейчас находится на последних сроках беременности, показала в сети забавный лайфхак.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram.
Дело в том, что на последних месяцах беременности многие девушки сталкиваются с тем, что им очень неудобно нагибаться и брать различные предметы, особенно, если они упали на пол. Сахневич и Позитив придумали, как можно поступать в таком случае.
"Проблемы третьего триместра или выходы из ситуаций", - в шутку подписала Юлия видео с лайфхаком.
Для этого понадобятся кухонные щипцы - таким образом не нужно полностью нагибаться за предметом, а достаточно схватить его щипцами.
Фолловеры Сахневич тут же принялись комментировать публикацию с креативным изобретением пары:
Напомним, Позитив и Юлия Сахневич вместе уже несколько лет. После развода с первой женой Анной Андрийчук-Завгородне он долгое время скрывал свой роман и только весной 2024 года рассекретил, что в отношениях с хореографом.
Более того, пара уже около года живет в официальном браке.
В начале ноября стало известно, что совсем скоро у них родится первенец. Молодые люди не стали афишировать пол ребенка, а сделали скромное гендер-пати для самых близких.
Алексей Завгородний честно рассказал, будет ли он присутствовать на родах супруги.
Также на беременность жены Позитива отреагировала певица Надя Дорофеева.
А Юлия Сахневич уже показала беременные фото в стильной фотосессии.
Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Ранее звезда "МастерШеф" Лиза Глинская показалась с большим животиком на последних месяцах беременности.
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