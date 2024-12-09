Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська показалася з великим животиком на останніх місяцях вагітності: як вона виглядає

Відома українська шеф-кухар, переможниця та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, яка днями оголосила радісну новину про свою вагітність, показала відео. На ньому можна розглянути її животик, що округлився.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її новий пост у Instagram .

Кондитерка розповіла про свій стан під час вагітності.

"Працюємо всі разом. Але, чесно кажучи, я хочу спати майже весь час і сплю навіть стоячи з розплющеними очима. Ну, може, на моїх відео в YouTube ви це помітили. Хоча я дуже намагаюся бути активною", - зазначила Глінська.

На кадрах показано, як Ліза знімає нові відео з рецептами для свого YouTube-каналу з помітним животиком на останніх місяцях вагітності.

Також вона подякувала всім за теплі слова, які їй писали у зв'язку із вагітністю.

"Дорогі мої, я отримала від вас так багато привітань, так багато теплих слів, побажань, підтримки та кохання. Я дякую кожному з вас, обіймаю. І я щаслива, що можу ділитися з вами", - написала Глінська.

Ліза Глінська пообіцяла ділитися подробицями, як протікає її вагітність, а також закликала всіх вірити у дива.

Що відомо про особисте життя Лізи Глінської

Глінська вже була одружена і 15 років тому була вагітна. Однак її дитина народилася мертвою через недбальство лікарів - у неї було обвиття пуповиною, але в пологовому будинку їй не зробили УЗД перед пологами. Якби дівчині вчасно зробили кесарів розтин, малюка можна було б врятувати.

Після цієї трагедії вони з чоловіком віддалилися, потім розлучилися. Дівчина захопилася кулінарією, щоб хоч якось відволікти себе від сумних думок.

Довгий час про її особисте життя не було нічого відомо. І тільки в 2021 році вона поділилася в мережі світлиною з обручкою із заручин. Її обранець Максим Большаков зробив пропозицію руки та серця.

У травні 2022 року пара розписалася.

Навесні цього року у ЗМІ вже з'являлися повідомлення про вагітність Лізи Глінської, проте тоді шеф-кухар ніяк не коментувала їх.

Ліза Глінська (фото: instagram.com/lizaglinskaya)