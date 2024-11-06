Позитив розповів, як дізнався про вагітність коханої і чи буде присутнім на пологах

Український співак Позитив (Олексій Завгородній), який днями повідомив, що вперше стане батьком , розповів, як дізнався про вагітність коханої, танцівниці Юлії Сахневич, і чи буде присутнім на пологах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артиста Фактам.Life.

Так, співак сказав, що новину про вагітність Юля повідомила йому через відеозв'язок. Того дня Позитив перебував на знімальному майданчику в Одесі, і, почувши таку новину, він не зміг стримати емоцій і заплакав.

"Як можна описати перші емоції, окрім сліз та неймовірної радості? Це був справді унікальний момент, який неможливо порівняти з чимось іншим. І зараз ми супер насолоджуємося цим станом і періодом", - сказав він.

Позитив з Юлією Сахневич (фото: instagram.com/positiff))

Зі слів екс-учасника гурту "Время и стекло", вагітність танцівниці протікає значно легше, ніж вони очікували - все проходить спокійно і без труднощів.

Артист зізнається, що цей період у його житті ще більше розвив у ньому відчуття відповідальності, уваги та турботи.

"Незалежно від того, наскільки я втомлений, піклуватися про Юлю - це найважливіше і найприємніше для мене", - сказав Олексій.

Позитив з Юлією Сахневич (фото: instagram.com/positiff))

Завгородній позитивно ставиться до ідеї партнерських пологів і має намір бути присутнім під час народження їхнього з Юлею малюка. Він вважає, що це важливо не лише для нього, але й для його дружини.

"Ми з Юлею плануємо народжувати разом. Для нас важливо бути поряд одне з одним у такий важливий момент, адже це велика подія для нашої сім’ї і, звісно, я хочу бути там, щоб підтримати її і пройти цей етап разом", - поділився виконавець.

Позитив з Юлією Сахневич (фото: instagram.com/positiff))