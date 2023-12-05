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У розвідці заявили про спалах російських ІПСО з початку листопада

Вівторок 05 грудня 2023 22:08
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У розвідці заявили про спалах російських ІПСО з початку листопада Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська розвідка фіксує спалах ворожої активності від початку листопада. Зокрема, йдеться про інформаційно-психологічні операції та спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що низка ІПСО реалізовувалась ворогом роками. Росіяни намагалися деморалізувати українське суспільство, розколоти його та позбавити мотивації для спротиву. Це було ще з 2014 року та тривало під час вторгнення окупантів на українську територію.

"Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які з'єднані між собою. Тобто, це не лише інформаційні кампанії. Вони безпосередньо пов'язані з акціями прямої дії, з різними терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об'єднуються в спільну канву. Буквально щодня ми бачимо прояви цих речей", - наголосив Юсов.

Фейки росіян

Нагадаємо, останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.

Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.

Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.

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