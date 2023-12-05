ua en ru
Вт, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп

Київ, Вівторок 05 грудня 2023 17:36
UA EN RU
У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп Фото: Федір Веніславський, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Верховній раді планують на законодавчому рівні зобов'язати українців носити військовий квиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг нардепа, члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

"Щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку", - заявив нардеп.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів оголошено мобілізацію.

Зараз у Раді хочуть ухвалити законопроект, який змінив би її порядок. Зокрема, як зазначав нардеп Єгор Чернєв, відповідний документ хочуть внести на розгляд парламенту вже найближчим часом.

Для цього законопроект погоджують з військовими.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський нещодавно доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ створити новий комплексний план щодо мобілізації в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Війна Росії проти України Мобілізація в Україні военный билет
NEWS
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС