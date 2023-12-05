ua en ru
Вт, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському районі (відео)

Бахмутський район, Вівторок 05 грудня 2023 21:55
UA EN RU
ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському районі (відео) Архівне фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів і міномет росіян у Бахмутському районі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції ворожого складу з боєприпасами та міномета в Бахмутському районі. Процес знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Аеророзвідники показали, як знищують ворожі боєприпаси та міномети від Бахмута та Соледара", - йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як бійці спочатку знищують ворожий склад із боєприпасами. Ефектний вибух вдалося зафіксувати на відео.

Також показано, як ЗСУ знищили російський міномет 120-мм. У Сухопутних військах зазначили, що це результат роботи 30 окремої механізованої бригади.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 333 840 військових.

Також після перерви окупанти поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку. Водночас ворог продовжує зазнавати значних втрат, за добу на цьому відтинку знищено понад 400 загарбників та 21 одиницю техніки.

Сьогодні повідомлялось, що Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили російську станції РЕБ "Синиця". Її вдалося знищити ударом з HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Донецька область Бахмут Війна в Україні
NEWS
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
DAILY
Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом