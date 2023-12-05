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ССО знищили склад боєприпасів росіян і установку "Град" в окупованому Донецьку (відео)

Донецьк, Вівторок 05 грудня 2023 17:08
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ССО знищили склад боєприпасів росіян і установку "Град" в окупованому Донецьку (відео) Архівне фото: ССО знищили склад боєприпасів росіян і установку "Град" в Донецьку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили місце дислокації складу боєприпасів росіян в окупованому Донецьку. За допомогою ударного дрона його вдалося знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий склад боєприпасів і встановили місцезнаходження БМ-21 "Град", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпаж спецпризначенців за допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу завдав по цілях вогневого ураження.

"Внаслідок удару склад боєкомплекту та "Град" знищено вщент", - додали у ССО.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 333 840 військових.

Також після перерви окупанти поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку. Водночас ворог продовжує зазнавати значних втрат, за добу на цьому відтинку знищено понад 400 загарбників та 21 одиницю техніки.

Сьогодні повідомлялось, що Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили російську станції РЕБ "Синиця". Її вдалося знищити ударом з HIMARS.

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