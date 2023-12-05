ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М біля Зміїного
Сили оборони України сьогодні, 5 грудня, знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил України Миколи Олещука і коментар речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука.
"Давно не було в нашому активі збитих російських "сушок", - йдеться в повідомленні.
Олещук повідомив про знищення російського бомбардувальника Су-24М у районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.
"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем", - додав Олещук.
Літак шкодив зерновому коридору
Плетенчук повідомив, що літак ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.
Звільнення Зміїного
30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".
У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.
Періодично росіяни завдавали ударів по острову. У липні вони скидали на нього фугасну бомбу.
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