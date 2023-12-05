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Дев'ять пріоритетів: у ЄС розповіли деталі гарантій безпеки для України

Вівторок 05 грудня 2023 12:58
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Дев'ять пріоритетів: у ЄС розповіли деталі гарантій безпеки для України Фото: у ЄС розповіли деталі гарантій безпеки для України (mil.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Представники Міноборони та Європейського союзу обговорили довгострокові гарантії безпеки для України у вівторок, 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, представники Європейської служби зовнішніх справ прибули до Києва, щоб розпочати від імені Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля консультації стосовно пакета гарантій безпеки для України.

Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз під час переговорів з українською делегацією на чолі із заступником міністра оборони України Юрієм Джигирем.

Пакет для України включає дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:

  • допомогу військовою технікою та обладнанням;
  • навчання українських військових;
  • співпрацю з українською оборонною промисловістю;
  • протистояння кібер- та гібридним загрозам;
  • допомогу в розмінуванні;
  • реалізацію реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;
  • посилення здатності контролювати запаси зброї;
  • підтримку зусиль з ядерної безпеки;
  • обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Фріз також наголосив, що ЄС "намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно".

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла про необхідність того, щоб країни Заходу надали їй гарантії безпеки. Це потрібно для того, щоб не допустити повторного нападу Росії членства України в НАТО.

У липні на саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали спільну декларацію про підтримку України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки. До документа вже приєдналися десятки країн.

При цьому Україна розпочала двосторонні переговори щодо гарантій безпеки з низкою країн. Зокрема, це США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Японія та Швеція.

Варто зауважити, що ще минулого тижня глава дипломатії ЄС анонсував представлення пропозицій щодо гарантій безпеки для України у Києві.

Додамо, 4 грудня Україна та Європейський союз провели перший раунд консультацій щодо колективних гарантій безпеки. У ньому взяли участь заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква та заступник голови дипломатії ЄС Шарль Фріз.

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