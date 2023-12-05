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Демілітаризація Криму продовжується. У ГУР висловилися про удар по нафтобазі у Феодосії

Вівторок 05 грудня 2023 19:32
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Демілітаризація Криму продовжується. У ГУР висловилися про удар по нафтобазі у Феодосії Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український удар по нафтобазі росіян у тимчасово окупованій Феодосії є продовженням процесу демілітаризації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Юсова попросили прокоментувати атаку дронів на "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.

"Ми говоримо про продовження планової роботи Сил безпеки та оборони з демілітаризації Криму від російських загарбників. Більш детальна інформація буде пізніше", - наголосив Юсов.

Що передувало

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили про те, що сьогодні, 5 грудня, Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки вдарили дронами по "Морському нафтовому терміналу" у Феодосії.

Згідно з інформацією джерел, наслідки для росіян є досить суттєвими. На території терміналу розташовано близько 30 резервуарів палива.

Цей інфраструктурний об'єкт забезпечує паливом російські війська.

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